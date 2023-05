Torino, Bologna e Reggio Emilia al Governo Meloni: "Ecco le nostre raccomandazioni per il piano nazionale contro il razzismo"

Le indicazioni al governo Meloni

Sarà infatti l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che dipende dal Ministero delle Pari Opportunità, ad elaborare il Piano nazionale di contrasto al razzismo, xenofobia e intolleranza. E così Torino, Bologna e Reggio Emilia in nove pagine hanno condensato le loro indicazioni per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, così come per gli enti locali. Tra le richieste al governo di destra quella di "istituire misure e servizi volti a sostenere le vittime del razzismo", così come "garantire un equo accesso a un alloggio dignitoso a tutte le persone residenti" ed "equità nei processi del mercato di lavoro".