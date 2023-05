Marcia della Salute, manifestanti sotto la Regione: "La Sanità pubblica non si vende"

La marcia in difesa della sanità pubblica a Torino si è conclusa sotto il grattacielo della regione Piemonte, in via Nizza.

Lì, secondo la Questura, sono arrivate circa settemila persone, ma secondo gli organizzatori della manifestazione si trattava di oltre 12mila. In ogni caso, è stato un successo. "Avevano detto che saremmo stati in quattro gatti", ha esodito nel suo intervento il segretario regionale della Cgil Giorgio Airaudo, "ma non riusciranno a isolarci nell'angolo delle polemiche".

Tra gli slogan più gettonati dai manifestanti: "La Sanità pubblica non si vende ma si difende", "La Sanità pubblica è nostra" e "La salute non può essere mercificata".

QUANDO TUTTO SARÀ PRIVATO, SAREMO PRIVATI DI TUTTO