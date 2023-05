La grande famiglia delle eccellenze enogastronomiche torinesi si allarga: Maestri del Gusto, aperte le candidature

La panetteria di quartiere, il macellaio creativo, la gastronomia d’eccellenza, l’azienda agricola a km0, il pasticcere innovativo, il banco del mercato della tradizione: sono diverse le attività che possono ambire ad entrare nella grande famiglia dei Maestri del Gusto di Torino e provincia per l’edizione 2024.

Il progetto nato nel 2002 per volere della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il suo Laboratorio Chimico e Slow Food, è rivolto alle attività agroalimentari medio-piccole e piccole di Torino e provincia, aziende agricole, commerciali o artigianali, con almeno due anni di attività, ovvero aperte a partire dal 20 giugno 2021.

La selezione è biennale ed è gratuita per le imprese: gusto e torinesità sono alla base della valutazione di Slow Food e della Camera di commercio, che prevede anche la verifica di alcuni aspetti etici e amministrativi. Al Laboratorio Chimico, invece, spetta il compito di valutare gli aspetti igienico sanitari, che negli anni sono aumentati: igiene e autocontrollo alimentare, ma anche comunicazione e informazione al consumatore, etichettatura, sostenibilità ambientale, ecc.

Questo attento lavoro di verifica e selezione, con visite programmate ma spesso anche a sorpresa e in incognito, ha fatto crescere negli anni la famiglia dei Maestri del Gusto, passati dai 50 del 2002 ai 222 dell’edizione 2023/2024. La nuova selezione, le cui candidature scadono martedì 20 giugno, individuerà i nuovi Maestri che saranno in carica per la stagione 2025/2026.

“Il nostro obiettivo non è quello di dare un voto o una pagella, ma di condurre le imprese verso un percorso di miglioramento continuo: per questo candidarsi ad essere Maestro vuol dire mettersi in gioco consapevoli della qualità e dell’eccellenza del proprio lavoro, ma anche essere disponibili a migliorare e crescere con noi – afferma Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – A questi imprenditori offriamo, oltre alla consulenza del nostro Laboratorio, un ricco programma di iniziative formative ed eventi promozionali per garantire opportunità di business e visibilità”.

La selezione