Escalation di spaccate e furti: preoccupazione tra i negozianti di Borgo Vittoria

Spaccate e furti notturni: se gli episodi si stanno verificando ormai di frequente in vari quartieri della città, particolarmente preoccupante sembra la situazione in Borgo Vittoria.

A denunciare la situazione via social è Carmela Ventra, che coordina la pagina Facebook "Il vero Borgo Vittoria senza censure". Già ieri, aveva segnalato una rapina nella zona, che ieri, sabato 27 maggio, aveva colpito un commerciante storico del quartiere, IamCremeria di via Sospello, al momento dell'apertura: due giovani stranieri sono entrati nel negozio e minacciato il titolare. "E' l'ennesimo episodio in questo quartiere che penalizza i commercianti", ha commentato Ventra. Che si augura l'approvazione della legge presentata dalla parlamentare di FdI Augusta Montaruli contro i "piccoli reati": "Solo con la giusta pena", spiega Ventra, "si potrà fare un'accurata pulizia. I reati, per quanto 'piccoli', non devono restare impuniti".

Stamattina, ecco il secondo episodio, che questa volta ha coinvolto il negozio di casalinghi Wood Stock di via Chiesa della Salute. "Ogni giorno", ha rincarato al dose Ventra, "ci si sveglia con la paura che possa toccare a ciascuno di noi".

Altri cittadini hanno segnalato la stato compromesso dei parchi della zona, la presenza di malavitosi ed episodi di spaccio.