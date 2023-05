Come i campioni del calcio, anche le associazioni sportive di Nichelino finiscono sull'album delle figurine

Gli atleti delle associazioni sportive di Nichelino finiscono sull'album delle figurine, esattamente come Chiesa e Bonucci piuttosto che Sanabria e Vlasic, tanto per citare alcuni giocatori delle due squadre torinesi della serie A.

Non soltanto i campioni del grande calcio

Certo, non stiamo parlando delle mitiche 'figu' della Panini, che da decenni appassionano giovani e meno giovani nella raccolta dell'album calciatori, ma l'intento del Comune e dell'assessorato allo Sport di Nichelino è quello di dare forza e visibilità alla realtà locali.

Sezione anche sui monumenti della città

Le bustine di figurine possono essere acquistate in edicola al prezzo popolarissimo di 1 euro (5 per l'album). Ci sarà anche una sezione dedicata ai principali monumenti della città, per permettere a chi lo compra di conoscere le realtà culturali. Alla fine sono state sei le società finite sull’album con tutti i loro atleti e staff tecnici: Asd Oriente, Asd Camugerè, Pallacanestro Nichelino, Nichelino Volley e gruppo sportivo Sangone.

"Il progetto quest'anno è partito con alcune associazioni che hanno aderito - ha spiegato l'assessore allo sport Francesco Di Lorenzo - ma crediamo che nelle prossime edizioni il numero si allargherà. La cosa positiva del progetto è che non si parla solo di grandi sport ma anche di quelli considerati, in modo improprio minori, come ad esempio le arti marziali o la pallavolo". Ed allora spazio a tutti sulle 'figu' di Nichelino.