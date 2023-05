Yoox contro Artàporter, duello per nome e logo. "Trattativa in corso, speriamo in un accordo"

Carte bollate e trattative, in cerca di un accordo che possa accontentare tutte le parti. Procede così, da "alcuni mesi" (come recita la nota stampa ufficiale diffusa nei giorni scorsi), la quotidianità di "Artàporter", una start up torinese che si è inventata di abbinare l'arte e luoghi insoliti come negozi o aziende per dare visibilità alla creatività.



Il meccanismo è semplice: l'artista propone alcune sue opere e le mette in vendita, mentre un negozio, uno spazio commerciale o un'impresa mette a disposizione muri e spazi per abbellire i propri ambienti (dando un tocco decisamente insolito all'arredo) e al tempo stesso fa da vetrina per oggetti e produzioni che possono colpire i clienti, trasformandoli in acquirenti d'arte.



Ma c'è un però. Il nome "Artaporter" è finito nel mirino nientemeno che di Yoox Net-A-Porter Group, gruppo attivo da tempo nel commercio online di abbigliamento (e non solo), che ha ravvisato similitudini nel nome (e nel francesismo, in particolare) che potrebbero indurre in confusione chi li legge.



Da qui, le carte bollate e il confronto tra le parti. "Da alcuni mesi il nostro team legale e REGIP Intellectual Property Regeneration hanno avviato una trattativa con i legali del gruppo YOOX - recita la nota stampa ufficiale della startup torinese -. Una trattativa che verte sulla parola aporter sul nostro logo e che a nostro parere è di uso comune e identifica la nostra filosofia: un’arte democratica e di facile acquisto per tutti, esattamente come un vestito pret-a’-porter".