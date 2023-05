Mercatoretro, l'evento del vintage ospitato al Porto di Imperia

“MERCATORETRO’” è un evento che si svolgerà all’interno del prestigioso Porto di Imperia Calata Anselmi: una location unica nel suo genere.

L’intento degli organizzatori è quello di far vivere ai visitatori un’esperienza diversa dal solito; infatti questa manifestazione si pone, l’obiettivo di attirare ed interessare il maggior numero di persone con passioni diverse che hanno voglia di curiosare, informarsi e divertirsi!

I più “grandi” ritroveranno le auto, le moto, gli oggetti, gli abiti che hanno fatto parte della loro gioventù o che hanno magari sognato di possedere; i più giovani potranno scoprire un mondo diverso e affascinante. Il tema dominante dell’evento è sicuramente il “vintage” visto in tutti i suoi aspetti: stand di antiquariato, oggettistica, abiti, vinile, auto, moto, ricambi, accessori e molto altro. Una gradita presenza sarà l’agente Catarella del commissariato di Vigata (della serie televisiva “Il commissario Montalbano”) abilmente caratterizzato da Angelo Russo. L’attore incontrerà il suo pubblico in banchina nei giorni della manifestazione.

Altra novità la disponibilità di una sala del museo Navale di Imperia che accoglierà; una mostra dedicata al cinema con vecchie locandine dal 1940 al 1980, una mostra di vecchi proiettori ed apparecchi radiofonici che hanno fatto la storia del cinema. Poi artisti come Carlo Pitera’ ed Emanuele Hunda stupiranno con le loro arti pittoriche uniche nel loro genere. Presente anche “Kat & ori” l’arte della pittura su qualsiasi superfice, con preferenza pittura su serbatoi di moto. Non poteva mancare il simulatore Lamborghini Huracan realizzato su un’auto da competizione reale: grandi piloti la usano attualmente come simulatore di allenamento; presente anche un simulatore di moto sempre su veicolo da pista reale Honda: anche lei vi aspetta in banchina per un’esperienza unica. Dalla grande velocità dei cavalli vapore a quella dei cavalli di legno a pedali per i più piccini con una pista di oltre 30 metri dove, nell’area anche giochi d’altri tempi per tutti, raccolti e curati grazie alla passione di Carla e Rodolfo del Micro Circo, in banchina anche Pinocchio.

Gino, Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz e Smart: nuove Mercedes ti aspettano in banchina per i test drive, non poteva mancare Gino Motors con le ultime novità sia delle moto BMW che delle auto. La nuova Mini, sempre dello stesso gruppo, e la BMW auto, le moto del motoradd con le ultime novità. Presente in banchina anche Auto Jap con le sue giapponesi per dei test drive all’insegna della sportività, si attendono altre novità motoristiche

12° RAID della RIVIERA dei Fiori

L’evento anche quest’anno è sostenuto dall’ente promotore Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero. I possessori di auto d’epoca e moto che vorranno passare tre giorni con noi potranno venire a sostare in banchina con i loro mezzi, l’ingresso è libero. Volendo potranno cimentarsi in passeggiate panoramiche alla scoperta del territorio e degustare prodotti tipici liguri partecipando ai due Raid in programma: uno sabato 10 giugno alle ore 14,30 con partenza dalla banchina su una percorrenza di pochi km, il secondo con partenza domenica 11 giugno alle ore 10,00 su un percorso un po’ più impegnativo per ammirare la vista mare dal famoso Passo del Ginestro, importante strada sede delle prove speciali dei famosi rally per poi scendere al Colle San Bartolomeo dove si possono ammirare bellissimi oliveti e vigneti di importanti aziende agricole come la Tenuta Maffone e l’azienda Ti PESTO con le sue prelibatezze pronte per essere degustate. La Ti PESTO accompagnerà anche gli aperitivi in banchina. Il percorso di circa 70 km con ritorno in banchina per il pranzo presso i nostri ristoranti in Borgo Marina Gli intrattenimenti serali daranno pepe alla manifestazione partendo già dalla trascinante musica latina con Mister Cuba e l’intrattenimento con il Ragazzaccio Fulvio, il Re dei Cocktail senza tema di smentita il numero uno per la professionalità e fantasia nel preparare bevande mozzafiato. Per l’occasione, vista la presenza del furgone T2 del 1970 detto “Gasparetto”, il grande Fulvio inventerà un cocktail dedicato chiamato appunto Gasparetto… ne vedremo delle belle. Altra serata importate sarà del sabato: dalle 21 sfilata di auto d’epoca CAR SHOW, 50 macchine sfileranno in banchina per aggiudicarsi, oltre a simpatici premi, una vacanza per due persone, il tutto ripreso e commentato da David e Debby che andranno in onda su televisione nazionale e sulla nostra smart tv GARAGE-TV

Importante ed immancabile presenza, i Club partecipanti all’evento: il Moto Club CC Motorday e H-DIC Liguria con le Harley Davidson che seguiranno i partecipanti nel Raid, il Club Maggiolino Langhe e Roero che giungerà dal Piemonte con gli Amici delle Vecchie Moto di Sommariva Don Bosco e del Roero, il Club 500 del Golfo Dianese con la loro mascotte Graziella, la roulotte più piccola al mondo studiata per essere trainata dalla piccola 500 Fiat. Non poteva mancare un club di camion con i poderosi mezzi del Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi di Torino. Poi le auto da tunnig con il club 28 Street Crew e il club 4x4 Alpi Marittime con le loro fuori strada infangate. Ancora il club Alfa Romeo Club Cuore Alfista e, dal comune di Ospedaletti, il Comitato Circuito Ospedaletti che presenterà la propria prestigiosa manifestazione che si terrà al 9/10 settembre prossimi.

Meccanico in Banchina, un servizio messo a disposizione degli organizzatori di Mercatoretro’ grazie alla collaborazione di Stefano Michelis Officina Autotecnica ....per assistere i mezzi in caso di necessità in banchina e lungo i percorsi; presente anche De Luca gomme e l'autoscuola Alfieri che esporrà auto di nuova generazione con i comandi, grazie alla collaborazione della Duferco e dell'agenzia Gabetti che metteranno in palio una vacanza per due persone in occasione del Car show

Orari ingresso al pubblico: Venerdì dalle 14.00 - 23.00 Sabato dalle 09.00 - 24.00 Domenica dalle 09.00 -18.00 INGRESSO GRATUITO