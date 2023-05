Sabato allo stadio di Canelli i "Lions Inclusive Games - La Partita del cuore"

Sabato 3 giugno, presso lo stadio comunale di Canelli alle 16.30 si svolgerà il Service Interdistrettuale ' Lions Inclusive Games - La Partita del cuore" .

I ragazzi della cooperativa Elsa di Canelli con i Lions Club Asti Alfieri, Asti Host, Storici Artisti e Presepisti d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Milano Parco Nord, Moncalieri Host, Moncalvo Aleramica ,Nizza, Canelli, Novara Host, Poirino Santena, Torino Valentino Futura, Ventimiglia e Vllanova d'Asti e con i calciatori del ASD Canelli 1922 giocheranno insieme per celebrare lo sport come mezzo di inclusione e promuovere l'attività fisica come prevenzione al diabete.