+Europa e Radicali entrano in Sala Rossa con Viale: "La sinistra faccia le Primarie per le Regionali"

+Europa/Radicali Italiani entra in Sala Rossa. È infatti questo il nome scelto dal capogruppo Silvio Viale per il suo gruppo consiliare, segnando così l'addio a "Per Torino".

"Il cambio di denominazione - ha spiegato Viale - arriva dopo la richiesta da parte della lista per le mie posizioni e battaglie. Non finisce la mia esperienza con la lista civica, ma diventa più netta la mia collocazione, così come quella di chi mi sostiene". Alle scorse elezioni politiche di settembre +Europa aveva poi ottenuto quasi il 6% dei voti.