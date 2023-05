Chivasso, entrano in servizio 3 nuovi agenti della Polizia Locale

Dopo essersi piazzati ai primi 3 posti in graduatoria del concorso pubblico per esami per agenti della Polizia Locale di Chivasso, sono entrati in servizio, questo mese, Desi Bonatelli (30 anni di San Mauro Torinese), Matteo Garbolino (27 anni di San Francesco al Campo) e Andrea Cilli (27 anni di Settimo Torinese).

Accompagnati dal comandante della Polizia Locale Marco Lauria, i neo assunti sono stati ricevuti dal sindaco Claudio Castello che si è congratulato con loro, augurando buon lavoro al servizio della città.

“Con giovani energie – ha detto il primo cittadino che è anche titolare della delega alla Polizia Locale – rafforziamo il Comando dei civich, garantendo maggiore sicurezza a Chivasso”. Su 300 aspiranti agenti al concorso pubblico, che ha introdotto le prove fisiche come preselezione, sono risultati idonei 12 candidati.