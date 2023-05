Incendio in un alloggio al secondo piano di via Cigna: i vigili del fuoco mettono in salvo 8 persone

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in via Cigna

Sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare le otto persone che erano rimaste bloccate dal fumo ai piani superiori di un edificio di via Cigna, nel cuore del quartiere Aurora.

E' successo questa mattina, quando per cause ancora da stabilire un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento che si trova al secondo piano.



Subito è scattato l'allarme e la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati gli uomini dei vigili del fuoco che si sono resi conto della presenza di alcuni condomini ai piani superiori della casa.



Le persone sono state fatte evacuare e sono state messe in sicurezza, mentre le fiamme sono state riportate sotto controllo.