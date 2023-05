Cambio di destinazione per Mirafiori? I sindacati chiedono il perché a Lo Russo. E poi vanno a Parigi

Una lettera aperta ai consiglieri comunali, una manifestazione sotto le finestre di Palazzo Civico e - infine - una "trasferta" in bus a Parigi per ribadire le proprie richieste anche ai "parenti" francesi.

Appuntamento alle 14:30 sotto il Comune

E' agli ultimi rintocchi il conto alla rovescia che vedrà giovedì 1 giugno i lavoratori e sindacati della Fiom Cgil ritrovarsi di fronte al Municipio di Torino. Una manifestazione programmata per le 14:30 che vuole richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sui destini di Stellentis e le relative ripercussioni su Torino, quindi Mirafiori. Proprio l'amministrazione, infatti, è coinvolta nel dialogo con il Gruppo erede di Fiat ed Fca per alcuni cambi di destinazione per gli spazi di Mirafiori. Cambi di destinazione che possono dire molto sul futuro della fabbrica, a 360 gradi.





Lo Russo e il cambio di destinazione

Ad anticipare la protesta, però, una lettera aperta è stata consegnata oggi ai consiglieri della Sala Rossa. Una missiva che è anche un invito a partecipare al presidio di giovedì prossimo. Invito esteso, ovviamente, al sindaco Stefano Lo Russo, che nei mesi scorsi - insieme al governatore del Piemonte, Alberto Cirio - ha incontrato più volte il ceo di Stellantis, Carlos Tavares.



Loro sono gli interlocutori che hanno chiesto (e ricevuto, almeno a parole) rassicurazioni sullo stabilimento di Torino. Ma accanto al capoluogo piemontese ci sono anche altre realtà che attendono conferme e rassicurazioni. Ecco perché, giovedì, in piazza Palazzo di Città ci saranno anche lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis. Alla fine della manifestazione, poi, partenza alla volta di Parigi per incontrare la dirigenza del Gruppo e chiedere garanzie produttive e occupazionali nel Paese.