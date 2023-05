Studenti, in Consiglio regionale due odg per cercare soluzioni al caro-affitti

Il Consiglio regionale si esprime sulla questione studenti fuori sede e caro-affitti: l’Assemblea legislativa sul tema ha infatti approvato all’unanimità due ordini del giorno, il 1177 “Agevolazioni fiscali per chi affitta appartamenti a studenti fuori sede”, presentato da Silvio Magliano (Moderati), e il 1178 “Istituire un Tavolo di confronto per individuare soluzioni strutturali al caro affitti per gli studenti universitari fuorisede”, con primo firmatario Diego Sarno (Pd).

Alberto Preioni (Lega), Silvana Accossato (Luv) e Francesca Frediani (M4o – Up), intervenuti nel dibattito generale, si sono espressi favorevolmente ai due atti d’indirizzo.

A maggioranza sono stati approvati altri due ordini del giorno: il 1182, primo firmatario il presidente Stefano Allasia, “Istituzione zona franca Valle di Susa” (illustrato da Valter Marin) e il 1188 “Istituzione Zona Franca in Val D'Ossola”, primo firmatario Preioni. In Italia sono già operativi territori extra doganali, zone franche e porti franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, le zone franche extra doganali istituite nella regione Sardegna, in particolare quelle istituite nei porti d Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax. Il comitato promotore ha già programmato vari incontri con esponenti politici per illustrare il progetto e non solo.

Maurizio Marello (Pd) è intervenuto per esprimere perplessità, visto che vi sono altri territori in Piemonte in difficoltà e, quindi, dovrebbero ottenere pari agevolazioni fiscali.