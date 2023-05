Orchestra Rai: si riparte in autunno con con il nuovo direttore principale Andrés Orozco-Estrada

Dal nuovo Direttore principale Andrés-Orozco Estrada, passando da Daniel Harding, Frank Peter Zimmermann, fino a Giuliana Gianfaldoni e Cecilia Molinari.

Sono tra i protagonisti della stagione sinfonica 2023/2024 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma da ottobre a maggio 2023 con 22 concerti in doppia serata all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. A questi si aggiungono i concerti di Natale, Carnevale, Pasqua, un concerto pucciniano, le serate di Rai NuovaMusica, la musica da camera delle “Domeniche dell’Auditorium” e i concerti fuori sede.

"Dopo il ritorno alla normalità post pandemico della passata stagione – commenta il direttore artistico Ernesto Schiavi – anche la prossima segna un passo importante nell’evoluzione e nella storia dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: l’avvio della collaborazione con il nuovo Direttore principale Andrés Orozco-Estrada, che si affianca alle altre due figure di riferimento della compagine, il Direttore emerito Fabio Luisi e il Direttore ospite principale Robert Trevino".

Classe 1977, Orozco-Estrada è stato recentemente nominato Generalmusikdirektor della Città di Colonia. Nel corso della prossima stagione salirà sul podio cinque volte. Il suo rapporto con l’Orchestra Rai sarà di tre anni, a partire dall’ottobre 2023.

L'inaugurazione il 14 ottobre

L’inaugurazione della nuova stagione è preceduta da un concerto straordinario fuori abbonamento, sabato 14 ottobre alle 20.30, affidato al nuovo Direttore principale dell’Orchestra Rai Andrés Orozco-Estrada. Nel primo appuntamento propone due pagine tradizionalmente molto amate dal pubblico: la Sinfonia “Jupiter” di Mozart e i Quadri da un’esposizione di Musorgskij/Ravel.

Il primo concerto sarà invece giovedì 26 ottobre con diretta su Rai5 e Radio3 e replicato il giorno successivo, è affidato al Direttore emerito Fabio Luisi, affiancato da una pianista leggendaria come Martha Argerich, che per il suo ritorno con l’Orchestra Rai interpreta il Primo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Completa il programma la Quinta sinfonia di Čajkovskij.

L'ultimo appuntamento sarà con Daniel Harding, Direttore musicale dell’Orchestra di Santa Cecilia, il 31 maggio e 1° giugno con il violinista Frank Peter Zimmermann, che interpreta il Concerto gregoriano di Respighi.

Gli appuntamenti della domenica

Tornano gli appuntamenti concerti cameristici, in programma la domenica mattina alle 10.30, raccolti sotto la consueta etichetta “Le domeniche dell’Auditorium”. Gli appuntamenti sono sei, dal 28 gennaio al 9 giugno.

Rai Orchestra Pops

Infine, al termine della stagione, tornano anche gli appuntamenti di Rai Orchestra Pops, che esplorano i confini tra il linguaggio classico, la scrittura sinfonica, la musica etnica, il crossover e lo swing. Tre concerti, nel mese di giugno: il 7 con John Axelrod, il 14 con Orozco-Estrada e il 20 con David Giménez.