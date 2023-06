Spettacoli, giochi e laboratori per bambini: il Cortile della Fondazione OMI apre le porte alla tre giorni Corti.lì

Un festival rivolto alle famiglie, ai professionisti dell’area educativa e culturale, e a tutti gli adulti interessati a nuovi modi di educare.

Questo è Corti.lì, un programma di eventi e iniziative che si terranno proprio all’intento del cortile alberato della Fondazione OMI dal 9 all’11 giugno.

Una manifestazione alla sua prima edizione aperta pensata per dare spazio alle persone e alla creatività. Laboratori, spettacoli immersivi, installazioni multimediali e una ludoteca tv con giochi semplici, di equilibrio, di ingegno e collaborativi attraverso cui i bambini, in particolare della fascia di età 0-6 anni (ma non solo), potranno esprimersi.

“I legami sono la natura delle reti, ma la vera questione è che bisogna che ci interroghiamo su di che natura sono i legami e che andiamo a identificare quali legami servono a crescere. La vera sfida oggi è questa. Dobbiamo chiederci anche all’interno dei nidi il tipo di legame che incoraggia la creativa dei nostri bambini” spiega Maria Cristina Bonansea, presidente di Fondazione OMI.

Tra gli appuntamenti da non perdere quello in programma sabato 10 giugno dalle ore 16.30, I doni delle Api, una performance musicale a cura dell’associazione Proxxima, uno spettacolo immersivo attraverso passaggi sonori e melodie create dal vivo dalla musicista Isabella Fabbri.

Per info e programma completo: www.operamunificaistruzione.it