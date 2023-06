La rete TMS (TMSN) scalza Monero (XMR) e Wrapped BNB (WBNB) con un impulso inarrestabile

Il valore di TMS Network (TMSN) esplode nella fase 4 del suo evento di prevendita con un enorme guadagno di token del 2000%. L'inarrestabile slancio della valuta digitale ha già raccolto l'incredibile cifra di 6 milioni di dollari nel suo evento di finanziamento iniziale, facendo crollare piattaforme come Monero (XMR) e BNB (WBNB).

Questo articolo parla di TMS Network (TMSN) e sottolinea come sia una scelta di investimento migliore rispetto a Monero (XMR) e BNB (WBNB).

Monero (XMR)

L'idea di una moneta digitale basata sulla blockchain è quella di consentire transazioni veloci e sicure. Monero (XMR) ne è un buon esempio e utilizza firme ad anello e indirizzi nascosti per garantire anonimato e privacy.

Monero (XMR) mira a progettare una piattaforma per condurre transazioni senza l'intervento di terzi. Sorprendentemente, il token Monero (XMR) fatica a mantenere una tendenza al rialzo nonostante le sue notevoli caratteristiche.

A differenza della rete TMs (TMSN), la recente performance del token Monero (XMR) ha deluso. Negli ultimi mesi ha perso il 30% del suo valore rispetto al prezzo di un anno fa, a causa del sentimento verso le monete per la privacy.

L'ultimo massimo storico del token Monero (XMR) (542,33 dollari) risale al gennaio 2018, mentre attualmente viene scambiato a 151,29 dollari. Anche il continuo controllo normativo potrebbe contribuire al declino del valore di Monero (XMR).

BNB (WBNB)

Come token blockchain sulla Smart Chain di Binance, BNB (WBNB) è una piattaforma digitale con funzionalità di smart contract. Permette agli utenti di condurre transazioni economiche e veloci all'interno di diverse blockchain.

L'obiettivo di BNB (WBNB) è quello di sviluppare una piattaforma in cui gli utenti possano migrare da una rete all'altra durante le transazioni. Ma il valore del token di BNB (WBNB) sta crollando, a differenza di TMS Network (TMSN), che mostra uno slancio inarrestabile.

L'ultimo massimo storico del token BNB (WBNB) (687,22 dollari) risale al maggio 2021, mentre attualmente è scambiato a 308,41 dollari.

Il giro di vite della SEC su Binance USD potrebbe causare un calo di valore dei token BNB (WBNB). Un'altra ragione è la pressione di vendita sul mercato di BNB (WBNB), anch'essa dovuta al giro di vite.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata basata su blockchain che consente il trading di criptovalute e derivati senza requisiti di KYC o di creazione di un conto.

L'obiettivo di TMS Network (TMSN) è quello di offrire una piattaforma di investimento sicura per i trader, che copra varie attività come criptovalute, CFD, forex e azioni. Ma a differenza di Monero (XMR) e Wrapped BNB (WBNB), le recenti tendenze di TMS Network (TMSN) mostrano un futuro promettente.

TMS Network (TMSN) ha raggiunto un guadagno di token del 2000% nella fase 4 della prevendita e ha già raccolto 6 milioni di dollari nel suo evento di finanziamento iniziale. Attualmente viene scambiato a 0,093 dollari.

Una caratteristica unica di TMS Network (TMSN) è l'adozione della blockchain per la sicurezza delle transazioni. Un'altra caratteristica degna di nota è la condivisione dei ricavi delle commissioni, che consente agli utenti di guadagnare ricompense man mano che la comunità della piattaforma cresce.

I possessori del token TMS Network (TMSN) possono accedere a risorse educative, ricompense per le puntate e basse commissioni di transazione. Possono imparare a fare trading come i professionisti e controllare le attività con una soluzione di gestione del portafoglio non vincolata.

Gli investitori apprezzano TMS Network (TMSN) per la sua accademia di trading, le analisi sulla catena e i diritti di voto. È quindi facile capire perché gli analisti ritengano che il valore del token continuerà a salire dopo il suo lancio.

Conclusioni

L'inarrestabile slancio di TMS Network (TMSN) ha spiazzato la maggior parte dei concorrenti con un enorme guadagno di token del 2000% attraverso l'evento di prevendita della quarta fase. Le sue basse commissioni di transazione la rendono la migliore scelta di investimento rispetto a Monero (XMR) e Wrapped BNB (WBNB).

Sebbene Monero (XMR) e Wrapped BNB (WBNB) abbiano qualità uniche, è evidente che TMS Network (TMSN) offre le migliori opportunità di investimento. Grazie ai suoi strumenti di investimento innovativi e alla sua notevole crescita, la comunità delle criptovalute è in fibrillazione.

