Letti di Notte 2023: annunciato il programma del Festival letterario "pop" di Carmagnola, con 5 ospiti nazionali

È stato annunciato il programma del Festival letterario-pop “Letti di Notte” 2023, che si svolgerà a Carmagnola (Torino) dal 6 al 10 giugno compresi. L’evento, alla sua nona edizione consecutiva, viene nuovamente ospitato all’interno del parco di Cascina Vigna, in via San Francesco di Sales 188; è organizzato dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Comune di Carmagnola nell’ambito delle iniziative per il Mese della Cultura, con l’obiettivo di diffondere il piacere della lettura, mescolando le Arti.







Confermata la formula “pop” del Festival, che lo scorso anno ha fatto registrare “sold out” in tutte le serate, con una media di oltre 500 spettatori ad appuntamento: gli autori ospiti presentano le loro opere e dialogano con i giornalisti-intervistatori, rispondendo anche alle domande del pubblico e rendendosi disponibili per il firma-copie dei libri a fine serata.

Questo il programma ufficiale 2023:

martedì 6 giugno: Serena Dandini , intervistata da Simona De Ciero (Corriere della Sera)

mercoledì 7 giugno: Francesco Sole , intervistato da Alan Conti (BZ24)

giovedì 8 giugno: Iginio Massari , intervistato da Luca Iaccarino (Corriere della Sera)

venerdì 9 giugno: Enzo Bianchi , intervistato da Domenico Agasso (La Stampa)

sabato 10 giugno: Sara Simeoni, intervistata da Attilio Celeghini (La Presse)

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 21, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (non è prevista la prenotazione); sono trasmessi anche in diretta streaming online, sulla pagina Facebook ufficiale “Letti di Notte Carmagnola” e sulle pagine social dei partner, tra le quali TorinOggi.it la testata del Gruppo Editoriale More News .

Ogni sera si esibiscono gli artisti di Essenza Danza, con momenti di ballo ispirati ai vari libri e agli scrittori presenti sul palco, e -novità 2023- si prosegue con il “Dopo Festival”, momento conviviale eno-gastronomico per continuare a discutere dei temi della serata, tra un piatto di pasta e un bicchiere di vino, condotto dal giornalista e scrittore Attilio Celeghini.

Disponibili ampio parcheggio e servizio bar e ristorante fino alle 22; in caso di maltempo la manifestazione si svolge al coperto, allo stesso indirizzo.

Tanti anche gli eventi collaterali previsti. A partire da inizio giugno e per tutta la durata dell’evento è in vendita, in edizione limitata, “Book Pie”, dolce speciale ideato da due panetterie cittadine in onore della manifestazione. Viene quindi riproposto il concorso vetrine per i negozi del territorio, chiedendo di realizzare allestimenti a tema libro/letteratura.

Nella serata di mercoledì 7 è in programma anche la premiazione degli studenti delle scuole carmagnolesi finalisti del contest letterario “Adesso scrivo io”, con presentazione del nuovo libro contenente i migliori racconti, edito da Buendia Book.

«Letti di Notte 2023, sulla scia delle edizioni precedenti, si conferma una manifestazione in grado di portare sul palco di Cascina Vigna tanti personaggi di rilievo, ciascuno nel proprio ambito, con l’obiettivo di incuriosire e appassionare sia chi è già appassionato di lettura sia i lettori occasionali dichiara Maurizio Liberti, direttore artistico della manifestazione- Il Festival, oltre a voler avvicinare chi scrive a chi legge, mira anche a creare contaminazioni tra la Letteratura e le altre Arti, ponendosi come un momento di approfondimento culturale, di socialità e anche di svago, in un’atmosfera vivace di reciproco scambio e conoscenza».

Letti di Notte 2023 ha il patrocinio di Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e del Centro per il Libro e la Lettura – Città che Legge; è organizzato in collaborazione con la biblioteca civica “Rayneri Berti” di Carmagnola, Essenza Danza, il progetto NormalMente, FaVolHa, il Circolo fotografico “La Fonte”, Pasta Berruto, il Consorzio di Tutela del Roero, l’Associazione Italiana Sommelier e Buendia Books.

L’evento rientra nel catalogo “Luci sui Festival” del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il manifesto originale del Festival 2023 è stato disegnato dall’illustratrice Marcella Onzo.

Per ulteriori informazioni e per contatti visitare la pagina Facebook “Letti di Notte Carmagnola”