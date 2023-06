Il 7 giugno la Rsa Korian Mazzarello festeggia il primo anniversario

L'RSA Korian Mazzarello (Via Santa Maria Mazzarello 114/C, Torino), mercoledì 7 giugno, festeggia il suo primo anniversario. Una giornata ricca di eventi, training e attività dedicate a ospiti, familiari, personale, cittadini e associazioni del territorio.

RSA Mazzarello aprirà ufficialmente le porte dalle ore 9.30 e alle 10.30, alla presenza del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e dei vertici Korian Italia, per la cerimonia di taglio del nastro.

Durante la giornata sono previsti momenti di aggregazione e festeggiamenti organizzati con e per il territorio, in collaborazione con l’associazione R.E.S.P.I.R.O. e A.S.D. Arcieri Collegno, che proporranno attività non solo per gli ospiti e per le loro famiglie, ma anche per le scolaresche di zona, con laboratori, attività e spazi di approfondimento sul mondo degli anziani.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Circoscrizione 3 di Torino e in collaborazione con Il Gioco è una cosa Seria, AR. CO. a.s.d - Arcieri Collegno – e l’Istituto Sacro Cuore.

Buon Compleanno RSA Mazzarello!