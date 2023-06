Bellando Tours di Bussoleno si dota di 2 autobus Irizar, prodigi di sicurezza

Bellando Tours di Bussoleno (To) ritira il 1° di due autobus nuovi di fabbrica all’insegna della sicurezza.

I due gioielli full optional, costruiti dal colosso Spagnolo Irizar, sono dotati dei più avanzati strumenti di sicurezza, come il “Rilevatore di stanchezza” un dispositivo in grado di percepire un’eventuale stanchezza del conducente e di avvertirlo con vibrazioni ed effetti sonori, oppure di un radar capace di arrestare l’autobus ancor prima del normale tempo di reazione dell’autista in caso di ostacolo improvviso

La Bellando Tours è nata nel 1967 per volontà di Dario Bellando, che giorno dopo giorno, con impegno e dedizione, ha seguito lo sviluppo dell'azienda fino a quando non è subentrato il figlio Maurizio, che ha portato avanti e fatto ulteriormente crescere il lavoro iniziato dal compianto papà.

Oggi la Bellando Tours oltre che ad operare nei servizi urbani ed extraurbani, si occupa anche delle linee a lunga percorrenza, ed è leader nei servizi di noleggio con conducente percorrendo le strade di tutta Europa.

Bellando Tours Autolinee e Noleggi - S.da Susa, 20, 10053 Bussoleno TO - Tel 0122 49848 - https://www.bellandotours.it/