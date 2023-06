Il futuro di Mirafiori chiede risposte sotto le finestre del sindaco Lo Russo [FOTO e VIDEO]

Musica ad alto volume, cori da stadio, un sole a picco e domande che attendono risposte. Pomeriggio movimentato, nella solitamente silenziosa piazza Palazzo di città. Sotto lo sguardo severo del Conte Verde si sono dati appuntamento i rappresentanti di Fiom Cgil che vogliono mantenere alta l'attenzione delle istituzioni (e il Comune, in questo caso) sul tema dell'auto a Torino.

Lo hanno fatto con un presidio che ha portato il dibattito in piazza, letteralmente. E che in serata vedrà la partenza alla volta di Parigi, per portare le stesse richieste anche a Stellantis.

Prima tappa prima di Parigi

"È la prima tappa di una serie di iniziative che, oltre a Parigi, arriverà a toccare anche altri stabilimenti italiani. Vogliamo mettere al centro, non solo della città, fisicamente, ma anche dell'attenzione, un settore che dà ancora lavoro a decine di migliaia di persone. Undicimila a Mirafiori, in generale 60mila con l'indotto in tutta la provincia", spiega Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil.

Nuove produzioni e un nuovo progetto di sviluppo

"Chiediamo nuove produzioni, ma anche un nuovo sistema di rilancio per Torino nell'ottica della transizione energetica - aggiunge Lazzi - Visto che Mirafiori è vuota per metà, si potrebbe ripensare quegli spazi, a patto che nel resto dello stabilimento Stellantis si impegni a investire e porti nuove produzioni". Formazione, infrastrutture elettriche e dialogo

Un dialogo che cerca più interlocutori possibili. "Discutiamo con istituzioni e industriali, ma anche con i ragazzi dei Fridays for future su un nuovo sistema che produca energia pulita e possa creare nuova occupazione, magari assorbendo i fuoriusciti da questa rivoluzione digitale ed energetica. Bisogna trovare nuove soluzioni, dalla formazione anche attraverso le università alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica".

Con Stellantis condizioni peggiorate