A Nichelino tutto pronto per la Giornata sportiva studentesca della solidarietà, con raccolta fondi pro UGI

Stavolta il meteo annuncia clemenza e finalmente lunedì 5 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, nel Parco Miraflores (Boschetto) di Nichelino si recupera la manifestazione sportiva (prevista inizialmente il 19 maggio) rivolta a tutti i bambini e le bambine e ai ragazzi e alle ragazze delle scuole nichelinesi, dall’ultimo anno dell’asilo nido sino al biennio delle scuole secondarie di 2° grado, al C.I.S.A. 12.

Il programma delle iniziative

Corsa della Solidarietà a cura dell’A.S.D. G.S. Atletica Nichelino

Labirinto di Orienteering a cura dell’A.S.D. O.P.K. Miraflores

Passeggiata sui percorsi salute del Parco a cura dei Servizi Educativi del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. 12

Percorsi di abilità motoria a cura dell’A.S.D. G.S. ATLETICA

Laboratori ambientali e di lettura a cura dell’Associazione Culturale “CITTÀ INCANTATA”

Sport, ambiente e solidarietà

Inoltre sarà disponibile un’area per l’esposizione di elaborati (disegni, manufatti ecc) singoli e di classe su tematiche inerenti “SPORT, AMBIENTE E SOLIDARIETÀ”.

Per la 31ma Edizione verrà consegnata a tutti i partecipanti una maglietta caratterizzata da una simpatica lumaca. Sono previste premiazioni per tutti consistenti in coppe e gadget, nonché premi specifici per i migliori elaborati.

Raccolta fondi pro UGI

Gran parte del ricavato derivante dalle iscrizioni (euro 5,00 a partecipante) sarà devoluto in beneficenza all’UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI contro i tumori dei bambini – ODV secondo il motto che contraddistingue la manifestazione “ho raggiunto il traguardo anche per te”.