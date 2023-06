Quando parliamo di un intervento di derattizzazione residence e quando parliamo di un intervento di derattizzazione in generale che stiamo parlando di un intervento molto importante per controllare la popolazione di Ratti e o roditori vari che se non controllassimo rischierebbero di portare gravi problemi di salute alle persone presenti all'interno e soprattutto danno e strutturali alla proprietà e quindi sia che parliamo di un appartamento che parliamo di una villa o anche che parliamo di un locale commerciale soprattutto quei locali aperti al pubblico, come può essere un ristorante, come può essere un bar o fino ad arrivare a delle strutture ricettive come alberghi e pensioni dove ci comunque sono molte persone.

Per quanto riguarda l'intervento in un residence l'obiettivo è di allontanare questi roditori all'interno e anche nelle vicinanze della struttura ed è un intervento che comunque dovrà essere suddiviso in varie fasi e questo sia che parliamo di ratti e di residence, e sia che parliamo di qualsiasi altro intervento di derattizzazione in qualsiasi altro luogo.

La prima fase sarà un sopralluogo che servirà per un'ispezione e valutazione e seguite da questi professionisti nel settore dovranno controllare l'immobile nei dettagli per identificare la presenza di Ratti e anche le loro possibili vie di ingresso così almeno da capire l'entità dell'infestazione, e così da pianificare un intervento efficace per risolvere il tutto.

Quando i professionisti in questione avranno individuato il problema e quindi avranno anche compreso il livello di infestazione di questi roditori verranno utilizzare i vari strumenti come delle trappole meccaniche o altre metodiche alternative come dispositivi ad ultrasuoni che siano meno aggressive e l'approccio scelto comunque dipenderà anche dal livello di infestazione, e anche da varie esigenze specifiche del residence in questione.

Un altro punto importante sarà il fatto che queste imprese nel settore o meglio i loro addetti spiegheranno quali misure preventive adottare per evitare questi Ratti ritornino e quindi per esempio sigillava delle vene di ingresso o installare le barriere fisiche, oltre chiaramente ad una pulizia regolare delle aree comuni e anche una buona pratica di gestione rifiuti.

Non si può essere superficiali con la presenza di ratti in un residence

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non si può essere superficiali con l'eventuale presenza di Ratti in un residence e in qualsiasi altro tipo di locale e infatti è molto importante da questo punto di vista anche un monitoraggio così da verificare l’efficacia delle misure adottate e verificare che comunque non ci siano segnali di una possibile nuova infestazione, e quindi questo significa varie ispezioni periodiche con un professionista.

Un altro modo per non essere superficiali da questo punto di vista è richiedere subito un intervento di derattizzazione Appena c'è solo un sospetto che ci sono dei Ratti all'interno o addirittura anche nelle vicinanze del residence Per quanto riguarda i segnali a parte l'avvistamento di ratti o morti ma potremmo trovare anche dei danni causati dagli stessi come dei cavi elettrici masticati o cibo rovinato, o fori nelle pareti.