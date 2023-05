Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 4 giugno

MOSTRE ED EVENTI



MOVIE TELLERS

Dal 31 maggio al 30 giugno

Torna la nuova edizione di Movie Teller, rassegna che porta nella sua rete di cinema in tutto il Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità: 13 titoli - 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale - arriveranno in 21 città delle 8 province regionali, per un mese di eventi con 28 appuntamenti e un totale di 140 proiezioni. Tra gli ospiti in programma i registi Andrea Zalone, Umberto Spinazzola, Davide Ferrario, Daniele Gaglianone, Cecilia Bozzi Wolf, Alessandro Azzarito, Mattia Napoli, Jacopo Ficulle, Guido Passi, Lorenzo Radin, Giacomo Bolzani, Samuele Zucchet, la produttrice Elena Filippini e il produttore Mattia Puleo, la produttrice e montatrice Cristina Sardo e i produttori della casa torinese Stefilm.

Info: www.piemontemovie.com



BARRIO SAN LEOPOLDO

Dal 29 maggio al 14 luglio

Il lungomare de L’Avana, nel tratto del Malecón, rappresenta il luogo iconico per i cubani e turisti di tutto mondo che, ogni giorno, lo percorrono a bordo di auto storiche diventate patrimonio nazionale di Cuba. Phos Centro Fotografia Torino, con la collaborazione di Gruppo Building, presenta “Barrio San Leopoldo”, una mostra personale di Piero Ottaviano che mette in evidenza il fascino dell’architettura caratteristica cubana. Una raccolta di 25 fotografie panoramiche, parte di una più ampia serie di scatti, che ritrae con uno sguardo inedito uno dei quartieri simbolo della capitale caraibica, incluso il tratto di lungomare che percorre la costa nord della città, nel cuore del Barrio San Leopoldo, tra Paseo del Prado e Belascoain, mettendo in luce un’architettura in stile eclettico, che riflette la vivacità culturale della tradizione cubana.

Info: www.building.it



ORI E AVORI: TESORI AFRICANI NELLA SPAGNA MUSULMANA

Mercoledì 31 maggio ore 18

Al MAO Museo d’Arte Orientale la seconda delle due conferenze nell’ambito mostra Lustro e lusso dalla Spagna islamica. L’incontro, dal titolo Ori e avori: tesori africani nella Spagna musulmana, sarà dedicato ai preziosi manufatti in avorio, emblemi di uno stile di vita e di un’epoca all’insegna dell’ibridazione e della raffinatezza. La conferenza è curata da Sherif El Sebaie, Fellow del Simposio di Arte Islamica Hamad Bin Khalifa dell’Università della Virginia, già consulente scientifico in fase di allestimento museale della galleria dei Paesi Islamici del MAO.

Info: www.maotorino.it



RAPITO

Martedì 30 maggio ore 18.30 e 20.30

Il regista Marco Bellocchio, Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi, protagonisti, del suo ultimo film “RAPITO”, presentato in Concorso al Festival di Cannes e in sala dal 25 maggio distribuito da 01 Distribution incontrano il pubblico torinese: 18.30 - CINEMA AMBROSIO con incontro con &A al termine dello spettacolo, 20.30 CINEMA MASSIMO con incontro con &A al termine dello spettacolo; 21.15 CINEMA AMBROSIO. Il film è incentrato sulla storia di Edgardo Mortara il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.

Info: https://www.ambrosiocinema.it/new/



VILLA ROMANA ALMESE

Domenica 4 giugno

Sarà possibile visitare la Villa Romana di Almese. Il tour guidato, condotto da un archeologo e dai volontari dell’associazione Ar.c.A di Almese, porterà alla scoperta dell’architettura e della cultura romana. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della villa che, insieme alla Villa Romana di Caselette, è uno dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte. La Villa Romana di Almese, situata in località Grange di Rivera, sarà visitabile dalle 16,00 alle 19,00 con la prima visita in partenza alle 16mentre la seconda è prevista alle 17,30.

Info: www.arcalmese.it

ESTATE A SUD

Dal 1° giugno al 29 settembre

IV edizione con oltre 50 appuntamenti dal mercoledì al sabato, tra Casa nel Parco e CPG Torino. A Casa nel Parco ogni mercoledì è in programma una serata, alternativamente, di musica internazionale, tradizionale, popolare a cura di Ass. Treedanza e appuntamenti con talk scientifici teatralizzati a cura di CentroScienza onlus; tutti i giovedì di giugno e luglio sono dedicati al cinema all’aperto con otto film a cura del Cinema Teatro Agnelli; ogni venerdì, dopo la sessione di yoga al tramonto sul tetto verde di Casa nel Parco, ci si sposta al CPG Torino in Strada delle Cacce 36 per musica live e spettacoli teatrali; il sabato si torna in via Panetti 1, per gli appuntamenti con la musica dal vivo, con band e scuole di musica per la rassegna Palco Aperto, nell’arena spettacoli del Parco Colonnetti. Tutti gli eventi di ESTATE A SUD sono a partecipazione con offerta libera, senza prenotazione, ad eccezione delle attività per famiglie (con prenotazione obbligatoria) e di Cinecomedy a Mirafiori (a pagamento).

Info: https://www.casanelparco.it/estate-a-sud-2023/

TEATRO

AGOSTO A OSAGE COUNTY

Martedì 30 maggio, Giovedì 1 e Sabato 3 giugno ore 19.30, Mercoledì 31 maggio, Venerdì 2 giugno ore 20.45, Domenica 4 giugno ore 15.30

Nella contea di Osage, in Oklahoma, la famiglia Weston si riunisce per il funerale del patriarca Beverly, poeta e alcolizzato. Per le donne di casa questo evento tragico sarà l’occasione per ritrovarsi dando vita ad un’emozionante e divertente resa dei conti. Premiata con il Pulitzer nel 2008, questa commedia di Tracy Letts, attore e drammaturgo americano poliedrico e pluripremiato, è oggi considerata una delle storie più sarcastiche e impietose sulle disfunzionalità della famiglia. Un viaggio sentimentale tra affetti, dispetti, segreti, cinismo e humour nero, che vedrà impegnato Filippo Dini, nelle vesti di regista e interprete, e Giuliana De Sio nel ruolo che sul grande schermo fu di Meryl Streep.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano, www.teatrostabiletorino.it