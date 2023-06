A Grugliasco modifiche alla viabilità dal 5 al 20 giugno

A Grugliasco cambia la viabilità in occasione della Festa di San Cassiano e delle Parrocchie:

dal 5 giugno e fino alla mezzanotte del 20 giugno sarà vietata la sosta in viale Carlo Giustetti, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra i civici 3 e 13;

dalle 00 dell'8 giugno alle 24 del 18 giugno saranno vietati il transito e la sosta nell'area parcheggio tra il lato nord della chiesa di San Cassino e via Cravero e in quella compresa tra l'intersezione con via Cravero e il civico 22 di piazza Matteotti;

dalle 00 del 9 giugno alle 24 del 18 giugno saranno vietati il transito e la sosta nel parcheggio di piazza Matteotti alta nel tratto compreso tra i civici 1 e 22;

dalle 00 del 9 giugno alle 24 del 18 giugno sarà vietato il transito in piazza San Cassiano;

dal 9 al 18 giugno dalle 19 alle 24 sarà vietato il transito in piazza 66 Martiri;

dal 9 al 18 giugno dalle 19 alle 24 sarà vietata la sosta in via Cravero nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Giustetti e via Lupo;

dal 9 al 18 giugno dalle 19 alle 24 sarà vietato il transito in via Giustetti nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cravero e il civico 20;