Sapori e tradizioni, la Regione punta sui Distretti del cibo: Torino ha già due carte da giocare

In principio fu quello di Chieri e Carmagnola, ma il segnale è stato forte e ha creato adesione e imitazione fino a portare a 4 le realtà già attive in Piemonte, mentre altre due sono quasi al traguardo. Riflettori accesi sui Distretti del Cibo, strumento che dal 2020 ha un regolamento ufficiale per valorizzare territori e produzioni tipiche eccellenti. Progetti che mescolano economia, turismo, lavoro e cultura. E su cui la Regione vuole accelerare ancora.