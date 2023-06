Far Rock e Maxmania: due nuovi appuntamenti al Circolo Violeta Parra di Beinasco

Ritornano anche nel mese di giugno gli appuntamenti di musica e cabaret al Circolo Violeta Parra a Beinasco.

La direzione artistica della rassegna è composta da Piero Contu, Jasmine Zarbo, Lorenzo Contu, e Valentina Rey. Collaborano all'iniziativa Giovanni Matola Grafica e pubblicità e Andrea Onano Service”.

Venerdì 9 giugno alle ore 21,30 sul palco ci saranno i FAR ROCK, tributo ai Queen.

I “FarRock – Queen Tribute” nascono nel 2019 nella provincia di Torino dalla grande passione per uno dei gruppi britannici più famosi in assoluto.

La scelta del nome “FarRock” unisce in un gioco di parole il vero nome di Freddie Mercury e l’energia travolgente del Rock dei loro spettacoli.

I cinque componenti, con svariate esperienze musicali alle spalle, si ispirano ai più memorabili Live dei Queen per dar vita al proprio show di rievocazione della famosa band britannica.

Cercando di differenziarsi dalle altre “Queen Tribute” proponendo uno spettacolo diverso ed innovativo, hanno riscontrato un notevole successo nelle piazze e locali più famosi facendosi amare dal pubblico per la loro simpatia e umiltà! Sito Web https://www.farrockqueentribute.it/band/

Sabato 10 giugno alle ore 21,30 un tributo agli 883, con i MAXMANIA.

L'affiatamento e la precisione dei musicisti, l'incredibile somiglianza del timbro del cantante a quello di Max Pezzali fanno dei MaxMania la scelta migliore per una grandiosa serata all'insegna degli anni '90. I più grandi successi degli 883 verranno proposti al pubblico per una serata spensierata.

I concerti inizieranno alle 21,30 e si terranno presso l'area esterna del Circolo Violeta Parra Malinteso.

Per info: 33/37.54.535; 011/26.48.591; 333/37.54.535; 339/29.78.912; parravioleta239@gmail.com