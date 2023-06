Il Comune di Beinasco diventa “Family-friendly” con la stanza dedicata a mamme e papà per la cura dei neonati

“Baby Pit Stop” è una stanza protetta e riservata, all'ingresso del municipio, sorvegliata dal personale che si occupa quotidianamente dell'accoglienza. Le mamme e i papà che devono accedere al Palazzo della Municipalità per sbrigare alcune pratiche, o semplicemente si trovano nel raggio di Piazza Alfieri, sede del Municipio, piuttosto che in vie limitrofe possono usufruire gratuitamente del servizio qualora abbiano necessità per cambiare il proprio bimbo e allattare in assoluta tranquillità.

“Abbiamo pensato di creare uno spazio confortevole e in assoluta privacy, tale da essere un punto d'appoggio per le famiglie momentaneamente fuori casa o che debbano passare in Municipio per qualsivoglia situazione – spiega il sindaco, Daniel Cannati – in modo da essere di supporto a mamme e papà che si trovano a gestire i primi mesi di vita dei loro neonati”.