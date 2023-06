TMS Network (TMSN) offre un percorso di ricchezza lucrativo, distrugge XRP (XRP) e Cardano (ADA)

TMS Network (TMSN) sta definendo nuovi standard nel mercato delle criptovalute, avendo guadagnato in modo impressionante quasi il 2000% mentre entra nella sua quarta fase di prevendita. Avendo già raccolto 6 milioni di dollari, TMS Network (TMSN) sta superando piattaforme consolidate come Cardano (ADA) e XRP (XRP). Questo articolo analizzerà le ragioni per cui TMS Network (TMSN) rappresenta un'opportunità di investimento migliore.

http://tmsnetwork.io/

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un robusto exchange decentralizzato radicato nella blockchain Ethereum che supporta il trading senza permessi e dice un deciso "no" al KYC. Il suo obiettivo è quello di risolvere i problemi che i trader si trovano spesso ad affrontare nel settore. La piattaforma è facile da usare e consente ai trader di operare con diversi asset, dalle criptovalute alle azioni, alle valute estere (FX) e ai contratti per differenza (CFD).

Ecco cosa distingue TMS Network (TMSN): questa piattaforma non si occupa solo di trading. Ha anche investito nella formazione dei propri utenti.

Ha messo insieme un'impressionante schiera di professionisti esperti per aiutare gli utenti a navigare nel mercato spesso turbolento delle criptovalute. Non solo sopravviverete, ma potrete anche prosperare e capitalizzare le opportunità di mercato più interessanti.

Il token TMS Network (TMSN) offre anche alcuni vantaggi, come una partecipazione ai guadagni della piattaforma e la possibilità di votare sulle decisioni importanti. Scambiato a soli 0,097 dollari per token, TMS Network (TMSN) ha accumulato in modo impressionante 6 milioni di dollari dalla sua prevendita nella sola quarta fase.

Il valore di TMS Network (TMSN) ha registrato un'impennata sorprendente, vicina al 2000%. Sta superando e superando i più forti successi come Cardano e Cosmos. Non stiamo parlando solo di potenziale, ma di prestazioni comprovate.

XRP (XRP)

XRP è un asset digitale che funziona come valuta ponte tra diverse valute. XRP è anche utilizzato per alimentare la rete Ripple, che è un sistema di regolamento lordo in tempo reale.

Lo scopo principale di XRP (XRP) è quello di consentire il trasferimento istantaneo e diretto di denaro tra due parti. Inoltre, XRP (XRP) può migliorare la velocità, ridurre i costi e fornire interoperabilità tra le diverse valute.

L'obiettivo dell'azienda è quello di rendere XRP (XRP) la criptovaluta di riferimento per i pagamenti transfrontalieri.

Nonostante gli ostacoli legali con la SEC, Ripple ha compiuto un passo importante per ampliare la sua portata internazionale, acquistando una società svizzera di criptovalute per 250 milioni di dollari. Questa acquisizione è in linea con le ambizioni di Ripple di espandersi oltre i confini americani.

Resta da vedere se XRP (XRP) riuscirà a raggiungere questo obiettivo. Con la causa della SEC e la mancanza di adozione istituzionale che pesano sul prezzo di XRP (XRP), gli investitori possono rimanere fiduciosi?

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain costruita per l'esecuzione di contratti intelligenti, simile a Ethereum, ma con un'attenzione particolare alla sicurezza, alla sostenibilità e all'interoperabilità. Il suo obiettivo è creare una nuova economia decentralizzata e democratizzare la finanza, in particolare nei mercati emergenti.

L'esclusiva architettura a strati di Cardano (ADA) offre una maggiore flessibilità per i contratti intelligenti. Ha un algoritmo di consenso più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all'algoritmo proof-of-work del Bitcoin, che richiede molta energia.

Cardano (ADA) può essere utilizzato per pagare beni e servizi, effettuare pagamenti peer-to-peer e partecipare alla rete Cardano. Inoltre, Cardano (ADA) può essere puntato per ottenere ricompense.

Nelle ultime settimane Cardano (ADA) ha subito un calo costante e ora viene scambiato a una frazione del suo valore precedente. Gli esperti di criptovalute ritengono che Cardano (ADA) sia in calo a causa della mancanza di aggiornamenti, delle condizioni di mercato e di nuovi concorrenti come TMS Network (TMSN).

Nonostante il recente declino, Cardano (ADA) rimane popolare con un'ampia comunità di sostenitori. Il progetto ha una solida tabella di marcia per il futuro ed è possibile che Cardano (ADA) possa riguadagnare i suoi precedenti massimi.

http://tmsnetwork.io/

Conclusioni

TMS Network (TMSN) presenta innegabilmente un'opportunità più promettente e redditizia per gli investitori, superando concorrenti come Cardano (ADA) e XRP (XRP) con i suoi vantaggi per gli utenti e le sue operazioni trasparenti.

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio