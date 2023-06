Andrate si mette in sella: si pedala per dare una mano contro la Sclerosi multipla

L'appuntamento è fissato per il 24 giugno, alle 14:30, in piazza Flavio Ilvo Fraschetto ad Andrate, vicino a Ivrea. Ecco il ritrovo per l'appuntamento organizzato da 160cm, l'associazione che realizza eventi in bicicletta per promuovere un approccio attivo alla Sclerosi Multipla.



Il costo per la partecipazione consiste in una donazione di 10 euro, mentre è gratuita per i bambini con meno di 10 anni. L'evento gode del contributo di Consiglio regionale del Piemonte, Fondazione Crt e Banco Azzoaglio.



Nell'arco della giornata, però, ci saranno anche altre attività e proposte per il pubblico. Dal Tour guidato in e-bike (dalle 9 alle 14) al tour in mountain bik (ritrovo alle 9). Ma anche la preparazione alla corsa in montagna (dalle 9:30 alle 12:30) e la camminata alla Big bench (partenza alle 10:30). A conclusione, alle 17, la presentazione del libro di Mark Mc Candy "De rebus Brevi. L'umorismo della porta accanto".