Centro Restauro Venaria Reale, Valle (Pd): "Preoccupati per il disavanzo e la riduzione dei contributi"

"La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” è un polo di eccellenza della nostra Regione. Nata nel 2005, la Fondazione ospita laboratori di restauro e scientifici, la scuola di alta formazione, servizi educativi ed è stato attivato il corso di laura magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Dalla risposta dell’assessora regionale Vittoria Poggio ad una mia Interrogazione relativa agli intenti della Giunta regionale, sono emersi elementi di criticità e di preoccupazione", sottolinea Daniele Valle del Pd, vice presidente del Consiglio regionale.

"Innanzitutto, dal bilancio consuntivo 2022 risulta un disavanzo di oltre 188mila euro, dopo anni di conti solidi e in ordine. La Fondazione ha chiesto alla Regione un contributo sul 2023 di 1 milione e 370mila euro: la Giunta ha previsto un contributo di 1 milione e 270mila euro (ma che sarà concretamente determinato solo sulla base di specifici progetti della Fondazione e sempre se vi sarà sufficiente disponibilità sul relativo capitolo di spesa) a cui si aggiungono 100mila euro per il progetto Boc-Back Office Cultura. Per il 2024 e il 2025, l’assessora Poggio ha ammesso di non poter fornire indicazioni in merito. Sono numeri che confermano alcuni timori sul futuro del Centro Restauro e una riduzione dei contributi regionali rispetto al 2020 (allora di un milione e 400mila euro). È indispensabile dare garanzie precise per non compromettere lo sviluppo di questo polo strategico e in tal senso monitoreremo la situazione", conclude Valle.