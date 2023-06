Da lunedì 12 giugno lavori in corso all’Ospedale di Susa

Parte lunedì 12 giugno il cantiere per il consolidamento dei solai dell'ala antica dell'Ospedale di Susa. Si tratta di una prima fase di lavori strutturali fondamentale per consentire successivamente l'intervento di adeguamento antisimico e la creazione della Casa di Comunità previsti dal Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per ridurre al minimo i disagi per i pazienti e per la sicurezza dei percorsi, da lunedì 12 giugno alcuni servizi che si trovano al piano terra dell’ospedale saranno temporaneamente spostati per far spazio al cantiere:

Cure Domiciliari : verranno spostate nei locali 106 e 112 nel piano seminterrato

Medicina Legale : l'ambulatorio resta al piano terra, ma cambia il percorso di accesso indicato dalla nuova cartellonistica;

Ambulatorio di diabetologia : ricollocato c/o stanza 9 degli ambulatori, sempre al piano terra

Ambulatorio di Susa del Servizio di Psicologia : ricollocato nella stanza 12, piano terra.

Nelle prossime settimane verrà ridotto l'accesso veicolare all'area parcheggio dell'ospedale e limitato alle ambulanze, ai dipendenti, al carico-scarico di ditte esterne.

L'accesso dei pazienti con auto sarà comunque garantito per disabili e per carico-scarico persone anziane e fragili. Tutti i dettagli delle variazioni dei percorsi saranno indicati per l’utenza attraverso la cartellonistica ospedaliera.