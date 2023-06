Camion distrutto dalle fiamme sulla Torino-Milano

Camion in fiamme sulla A4, all'altezza dell'uscita di Chivasso Est. Ieri intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Torino-Milano per spegnere un rogo divampato a bordo di un mezzo pesante, che stava transitando in quel momento. L'A4 è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. L'incendio ha completamente distrutto il camion ed il carico.