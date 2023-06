Slow Food Editore arriva alla Reggia di Venaria con sette appuntamenti gastronomici

Dal 10 giugno al 1° ottobre, autori, editori, cuochi, esperti e professionisti del settore enogastronomico sono i protagonisti di Gastronomica alla Reggia, la rassegna gastro-letteraria di Slow Food Editore che per la prima volta valica le porte del Salone del Libro per arricchire, in accordo con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il palinsesto culturale promosso dalla Reggia di Venaria dedicato per l’anno 2023 al tema del food, come riflessione sul valore del cibo e sulla sostenibilità agricola e alimentare.