Mirafiori, un altro stop: la prima settimana di luglio vanno in "ferie" sia la 500bev che Maserati

Una settimana di "stop" inatteso per Mirafiori. E' stata annunciata questa mattina alle rappresentanze sindacali interne di Fiom: dall'1 al 5 luglio, tutto fermo per quanto riguarda i modelli Maserati, ma anche per la 500bev.



Un fulmine a ciel sereno che arriva dopo un mese di maggio in cui le Carrozzerie erano rimaste del tutto inoperose, mentre a giugno le cose sembravano tornate sui binari della normalità.



Adesso un'altra fermata, peraltro - a differenza del mese di maggio - in presenza degli incentivi per l'acquisto delle vetture elettriche (e non solo). La produzione dei modelli riprenderà lunedì 8 luglio.