Supera di 0.8 il limite, autotrasportatore chierese sanzionato ad Imperia: "Mai multato per decimali"

Fioccano, abitualmente, ormai da tempo al comando della polizia locale di piazza Ricci le proteste degli automobilisti imperiesi fotografati dall’autovelox. In particolare, da parte coloro che si sono visti appioppare la multa per aver superato di una virgola il limite di velocità.

E’ il caso di un turista torinese, Antonio Berto, che di professione fa l’autotrasportatore di passaggio a Imperia, per vacanze con la sua auto. Il verbale che gli è arrivato a casa, a Chieri, supera, infatti, di 0,8 il limite, immortalato sull’Argine in via Alterisio, il 4 maggio scorso.

“Ho torto – ammette Berto – ma sta cosa del decimale non la digerisco. Ho un' azienda di autotrasporti con 40 camion, nel 2023 abbiamo collezionato multe da autovelox per 16mila euro ma mai nessuna per decimali”.

Purtroppo la legge è ferrea e non lascia spazio alla discrezionalità degli agenti, nemmeno dei comandanti. Piuttosto l’installazione dell’autovelox deve essere approvata con un decreto del Prefetto e la richiesta deve essere suffragata da diversi elementi, come la pericolosità della strada.

“Dispiace perché veniamo spesso in Riviera ad Andora dove abbiamo la seconda casa e volentieri andiamo a Imperia per visitare negozi e i buoni ristoranti. Vorrà dire che d’ora in poi proseguiremo in autostrada in direzione Sanremo per evitare trappole di questo tipo, con buona pace dei commercianti imperiesi che sapranno loro chi ringraziare”, sottolinea l'automobilista multato.

Il verbale rifilato al signor Berto ammonta a 35, 25 euro se pagato entro 5 giorni, oltre 48,85.