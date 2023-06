Windows 11: Filmora sempre più gettonato per registrare lo schermo del pc

In una società digitalizzata, in cui reale e virtuale sono sempre più interconnessi, sono in aumento le persone che creano contenuti da condividere ogni giorno sul web. Vlogger, gamer e influencer, ma anche insegnati, live streamer e professionisti guardano al digitale come un importante mezzo di comunicazione, dove promuovere le proprie attività tramite video tutorial, dirette social, meeting online e filmati di gameplay.

Spesso, però, per creare contenuti di questo tipo, è necessario registrare lo schermo del pc, un'esigenza che spinge a ricercare dei software funzionali, ma caratterizzati allo stesso tempo da un'elevata usabilità.

Naturalmente, le opzioni per chi dispone di un sistema operativo Microsoft sono diverse: a questo proposito, una delle risorse più interessanti per registrare lo schermo su Windows 11 è senza dubbio Filmora, il software di video editor sviluppato da Wondershare, considerato uno dei migliori per creare filmati da condividere online.

Difatti, nonostante esistano diversi programmi per la registrazione dello schermo pc, non tutti sono funzionali come Filmora: basti pensare a una delle tante risorse che oggi si propongono di far fronte a questa esigenza, lo strumento integrato su Windows 11, che pur garantendo una certa facilità di utilizzo, si è rivelato tutt'altro che smart.

Filmora, al contrario, è uno screen recorder Windows 11 affidabile, perfetto per registrare schermo di videogaming e per creare ogni genere di contenuto: consente di registrare lo schermo di zoom ed eseguire l'acquisizione del desktop o della webcam con un solo click, con la possibilità di editare ogni filmato in infinite possibilità di modi.

Il tutto per mezzo di un iter piuttosto semplice, illustrato in ogni dettaglio: per capire come registrare lo schermo su Windows 11 avvalendosi di questo software, infatti, è possibile consultare l'approfondimento dedicato presente sul sito ufficiale di Filmora, filmora.wondershare.it.



Filmora di Wondershare: come registrare lo schermo del pc

Catturare lo schermo su Windows 11 con Filmora è un processo alla portata di tutti. Il tool mette infatti a disposizione un ambiente di editing perfetto per chi si avvicina al mondo della modifica video per la prima volta, offrendo inoltre una vasta gamma di strumenti integrati, che permettono di creare filmati dalla qualità del tutto in linea con i target dell'utenza professionale.

Per utilizzare Wondershare Filmora è necessario innanzitutto scaricare e installare il programma sul proprio pc, quindi avviarlo e selezionare, sulla finestra di editor, l'opzione screen recorder, che dà accesso alla vera e propria schermata di registrazione.

Da questa finestra, è possibile settare tutti i parametri per l'acquisizione dello schermo, selezionando la specifica area da catturare (tra schermo intero, finestra di destinazione e riquadro personalizzato), e la fonte di registrazione audio, scegliendo quindi se registrare la voce fuori campo dal microfono esterno, o catturare l'audio del pc.

Inoltre, cliccando su setting, si può avere accesso a una serie di impostazioni avanzate che consentono di personalizzare il progetto in ogni singolo dettaglio.

Nella schermata delle impostazioni è possibile, per esempio, scegliere la cartella di destinazione su cui salvare il video e settare aspetti come il numero di fotogrammi della clip: un’opzione che permette di offrire l'esperienza di visione giusta, al variare della tipologia di contenuto. Inoltre, cliccando sull'apposito menù a tendina, si può definire la qualità del filmato, selezionando uno dei tre livelli disponibili tra buona, migliore e massima, in base alle esigenze.

La finestra consente poi di inserire un countdown prima della registrazione, di silenziare o riprodurre il click del mouse, di nasconderlo o renderlo visibile personalizzandone il colore, e di impostare i tasti di scelta rapida per le funzioni pausa/riprendi o avvia/interrompi, in modo da poterle gestire in modo immediato, senza dover per forza aprire la finestra. Infine, si può scegliere se attivare o meno la webcam, eventualmente selezionando, in presenza di più device, il singolo dispositivo da abilitare.

Dopo aver settato tutti i parametri, per avviare la registrazione dello schermo del pc, basta semplicemente cliccare sul pulsante rosso in alto a destra o premere il tasto dello short cut impostato nella finestra di setting.

Filmora: le funzionalità di screen capture in un software completamente gratuito

Filmora mette a disposizione tutte le più importanti strumentazioni di cattura dello schermo e di editing offerte dai più costosi programmi professionali.

Inoltre, la versione gratuita, che può essere scaricata dal sito ufficiale di Wondershare, dà accesso a tutto ciò che serve per registrare lo schermo con le medesime funzioni di acquisizione e post produzione della versione a pagamento. Il pacchetto gratuito, naturalmente, è adoperabile senza alcuna limitazione, al di là di una piccola filigrana rilasciata sui video editati.

Ma a fare di Filmora uno dei Migliori Software Gratuiti per Registrare Schermo su PC è anche la possibilità di acquisire ogni genere di attività sul monitor e modificare i filmati catturati con migliaia di personalizzazioni. Si possono adoperare strumenti di compositing e una vasta tipologia di effetti integrati, come per esempio didascalie, trascrizioni creative, evidenziazioni del cursore ed effetti dinamici modificabili in ogni singolo dettaglio.

Tutto ciò consente di ottenere video in modalità picture-in-picture, così come filmati privi di errori o parti superflue, in modo da poter offrire alla propria community contenuti dinamici e più coinvolgenti. A ciò si aggiunge una delle migliori proposte di filtri per il miglioramento dei ritratti, in unione a una vasta gamma di effetti cinematografici, tutti facilmente applicabili sulle clip con un semplice click del mouse.

Filmora, inoltre, è un software che all'occorrenza è anche multipiattaofrma. Difatti, consente di catturare sia lo schermo del pc sia lo schermo dello smartphone, offrendo la possibilità di condividere qualunque contenuto molto più facilmente anche in mobilità.

Ma se Filmora oggi può essere considerato il miglior programma per registrare lo schermo è soprattutto per la presenza di un'interfaccia intuitiva, che lo rende perfetto sia per l'utenza di professionisti sia per i content creator alle prime armi.

La piattaforma dà inoltre accesso a una schermata di anteprima, a un ampio pannello delle proprietà, a una timeline per intervenire sulla traccia del filmato e a una libreria multimediale che raggruppa tutti i file sorgente importati per la creazione del video. Il tutto con un'innovativa interfaccia drag-and-drop, che consente di gestire qualunque opzione semplicemente tramite funzioni di click, di trascinamento e di rilascio del mouse.