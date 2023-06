Valdigne Triathlon, ancora un weekend da sogno: ecco tutti i risultati ottenuti (Foto)

Il lungo week end sportivo del Team verde-turchese-oro è iniziato venerdì 2 giugno con il classico Triathlon del Roero organizzato da Alba Triathlon, presente per i colori di Valdigne Triathlon Gabriele Verdoja, autore di una gara molto positiva, 8° posto assoluto e bronzo tra i tanti M1 presenti.

Il lungo fine settimana è poi proseguito con la II° tappa del Circuito Giovanile Piemonte e Valle d’Aosta ad Asti dove si è disputato un avvincente Aquathlon con l’organizzazione di ASD Future Project. Nonostante i tanti impegni per i giovani, in un calendario molto fitto, parecchi i giovani atleti di Valdigne Triathlon presenti. Tra gli Esordienti ancora un’ottima prestazione con un podio per il torinese Marco Turbiglio, bronzo, peccato per un’indecisione in ZC che gli ha precluso un risultato migliore, molto buona la prova del rientrante Fabio Rivella, 9° al traguardo.

Tra i Ragazzi ottimi piazzamenti per i torinesi Pietro Ciccarelli e Giovanni Durando entrambi a pochi secondi dal podio al 4° e 5° posto. Nella gara riservata alle Ragazze, brave Chiara Gai, 6° e Giulia Rivella, 9°. A Madrid (SPA), sabato 3 giugno, si sono disputati Campionati Europei di ParaTriathlon, a causa delle condizioni atmosferiche la gara è stata trasformata in un Duathlon, ancora una grande gara e una medaglia di bronzo della categoria PTVI per Francesca Tarantello e la sua Guida Silvia Visaggi, un po’ penalizzate dal cambiamento del format della gara. Sabato 3 e domenica 4 giugno, sì è disputato a Milano Idroscalo l’iconico appuntamento del Dee Jay Tri organizzato da Radio DJ con lo speakeraggio di Marcello Finelli di Scannellatori Seriali.

Nella prova su distanza Olimpica al femminile, grande gara per Erica Maculan, per lei 10° posto assoluto e oro tra le S1, al maschile un ottimo Giacomo Mazzolin conquista il 10° posto assoluto e il 4° tra gli S1, molto buona la prova del valdostano Andrea Pirana, in continua crescita di risultati, 18° tra gli M1. Nell’Olimpico Relay il Team, dove era presente il Coach biellese Stefano Massa, ha ottenuto l’argento nelle staffette miste M/F, buona la prova di Federica Stangalino ed Elisa Zorzolo che conquistano l’argento tra le staffette donne.

Domenica nello Sprint del DeeJay Tri sono arrivate le maggiori soddisfazioni della due giorni dell’Idroscalo. Straordinaria vittoria al maschile per il padovano Nicolò Ragazzo che con una run finale al top ha posto il sigillo ad una prestazione estremamente positiva. Molto bravi i giovani in una gara dai numeri estremamente elevati, Enea Demarchi 55° ass (12° Junior), Filippo Col 58° ass (9° YB), Filippo Gai 68° ass (13° tra gli YB), Marco Sabbatini 113° ass (21° tra gli YB). Ha bissato l’appuntamento del sabato, Stefano Massa, conquistando l’ennesimo podio, bronzo tra gli M4 con una prova d’eccellenza.

Al femminile, gara superlativa per Carlotta Bonacina, che nella volata finale perde con Myral Greco la vittoria ma conquista uno splendido argento, a testimonianza di una ritrovata condizione atletica di alto livello. Buona la prova della biellese Costanza Antoniotti, fino a due terzi di gara in lotta con le migliori per la terza piazza assoluta, comprensibile il calo in terza frazione per la sedicenne che ha chiuso in 12° posizione assoluta e argento tra le YB. Sedicesima assoluta e 4° tra le YB l’altra giovanissima torinese Ludovica Sabbia, autrice di una gara tutta in rimonta. Ancora un oro, ancora una prova magistrale per la biellese Alessandra Degiugno, oro tra le M3 e 19° assoluta. Prove molto positive per le giovani Carlotta Freguglia 22° assoluta e Alice Col 29° assoluta.

Domenica 4 giugno si è disputato il classico Triathlon Medio di Mergozzo, 16° posto tra gli M3 con un buon tempo di poco superiore alle 5h per il biellese Sergio Costa, ancora una volta impegnato sulle lunghe distanze dopo il Campionato Italiano di Barberino del Mugello. Sempre domenica 4 giugno, a Gavoi, nello splendido scenario naturale del Parco del Gennargentu con l’ottima organizzazione di Three Esperience Asd, si è disputato il Campionato Italiano Assoluto e di Categoria di Triathlon Cross. La gara è stata resa molto dura dalle difficili condizioni meteo, pioggia, temperature bassa e fango (tanto) sul percorso che hanno reso ancora più avvincente la gara. Al maschile ancora una volta conquista il Titolo di Campione Italiano Assoluto con i colori di Valdigne Triathlon, il lecchese Michele Bonacina, che trionfa a braccia alzate dopo una prova veramente al top.

Ottima la gara del giovane vigevanese Giacomo Gangi, 19° assoluto e bronzo tra gli Junior. Ancora un podio, ancora un bronzo nel Campionato Italiano di Categoria M2 per il biellese Marco Schiapparelli che continua la sua striscia di prestazioni ad alto livello. Riscontro decisamente buono anche per Andrea Gangi, 8° tra gli M3 con una prestazione solida e regolare. A Biella, nell’ambito della Giornata Nazionale CONI, erano presenti all’accensione della fiaccola e del braciere olimpico diversi giovani atleti di Valdigne Triathlon del Gruppo Pralino Sport guidati dall’atleta olimpica Bea Lanza, e nonostante il maltempo inclemente il braciere è stato acceso!

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nella Kermesse Giovanile di Montesilvano (Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon e Coppa Italia di Triathlon) e nella tappa di Circuito Italiano di Triathlon a Idro (BS).