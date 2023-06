Quando parliamo di una pompa di calore per riscaldamento parliamo di una soluzione presa in considerazione da molte persone che hanno l'obiettivo di trovarne una sul mercato e ce ne stanno tante di aziende molto interessanti che siano delle pompe di calore ad alta efficienza che riescono a trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa Quale può essere il suolo o l'acqua o l'aria ad un sistema a temperatura superiore.

E per arrivare a questo obiettivo quello che si fa andare a cercare quelle soluzioni per quanto riguarda l'acquisto di una pompa di calore che ci può aiutare sia per ridurre l'impatto ambientale e quindi per fare un favore all'ambiente e anche per risparmiare sulle bollette.

Teniamo presente che ci sono varie soluzioni per queste pompe di calore ad esempio esistono quelle monoblocco o le pompe di calore aria acqua splittate o anche le pompe di calore per acqua calda sanitaria e abbiamo sempre l'obiettivo di produrre delle energie da una moderna pompa di calore che ci può servire per raffreddare durante i mesi estivi o per riscaldare durante i mesi invernali, e tutto l'anno per produrre acqua calda sanitaria.

Dobbiamo avere in mente che una pompa di calore ha una tecnologia che ci permette un significativo risparmio energetico e come dicevamo sopra sempre rispettando l'ambiente semplicemente perché secondo alcune statistiche circa il 75% dell'energia che ci viene richiesto dalla pompa di calore la possiamo prendere dall'ambiente esterno e quindi noi di energia elettrica spendiamo solo il 25%, ed ecco perché risulta essere molto conveniente.

Addirittura molti esperti nel settore ci consiglierebbero di abbinarlo ad un impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante per poter arrivare addirittura per quanto riguarda il risparmio energetico anche al 40-80% in meno rispetto a un sistema tradizionale che tutti conosciamo.

Grazie ad una pompa di calore possiamo coprire un fabbisogno completo di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte grazie ad una pompa di calore riusciamo a coprire un fabbisogno completo di riscaldamento, di raffrescamento e di produzione di acqua calda sanitaria e quindi praticamente avremo risolto tre problemi in uno e non è poco.

E come dicevamo già nella prima parte riusciremo a farlo senza portare problemi all'ambiente visto che attingiamo da fonti rinnovabili e visto che riusciamo sempre a recuperare energia dall'ambiente esterno che sempre è rinnovabile grazie ad un continuo apporto del sole.

Oltre al fatto che abbinando la pompa di calore ad altre fonti alternative di elettricità addirittura possiamo raggiungere la completa Indipendenza energetica e nel senso che li possiamo connettere per esempio con impianti solari termici e fotovoltaici.

Naturalmente poi dobbiamo trovare un'impresa di qualità che si occuperà praticamente di tutto,e ad esempio ci spiegherà che queste pompe di calore potrebbero godere della detrazione del 65% e si occuperanno anche delle installazioni in modo che le stesse siano subito in funzione considerando che in genere hanno già dei collegamenti meccanici e cablaggi elettrici.