Approfittavano degli imprenditori ostaggio della crisi con prestiti al tasso del 100%: arrestata coppia di usurai

Approfittavano degli imprenditori in difficoltà economica - a causa della recente crisi - per prestare soldi con un tasso di interesse anche del 100%. Sono così finite in manette due persone - un uomo di 49 anni e la sua compagna di 47 - accusati di usura. L'uomo dovrà rispondere anche di estorsione.



A far scattare le manette ai polsi, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia Torino San Carlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, le attività illecite sarebbero state commesse nel periodo compreso tra il 2016 e il dicembre 2022, nelle città di Torino e Borgaro Torinese. L'operazione è stata avviatadopo la denuncia presentata da un imprenditore nell'aprile 2022 per estorsione: saltato il tappo, sarebbero venute alla luce le tracce di un'attività consolidata di usura rivolta a imprenditori in difficoltà economica, coinvolgendo almeno 29 vittime.



L'uomo, ritenuto il presunto capo dell'organizzazione criminale, avrebbe concesso prestiti con tassi di interesse usurari che avrebbero raggiunto il 50% o addirittura il doppio dell'importo erogato. In alcuni casi, si sarebbe riscontrato l'utilizzo di modalità estorsive per soggiogare e intimorire le vittime. Gli incontri con le presunte vittime sarebbero avvenuti per lo più in un bar di Corso Sebastopoli.



La compagna dell'uomo, secondo le ipotesi investigative, sarebbe ritenuta la presunta contabile dell'attività usuraria. Durante le perquisizioni effettuate presso il loro domicilio, sarebbe stato rinvenuto un libro mastro contenente nomi e cifre in denaro riconducibili a una loro probabile attività criminale di natura usurai. In concomitanza con le misure cautelari personali, l'Autorità Giudiziaria avrebbe disposto il sequestro preventivo di somme di denaro pari a circa 63.000 euro, preziosi e oggetti da collezione. Questi beni sono già stati sottoposti a sequestro penale all'inizio di febbraio dello stesso anno. Inoltre, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo urgente del conto corrente dell'uomo (25.000 euro circa), di una società di ristorazione a lui collegata e di 20.900 euro presenti sul conto corrente della donna. Quest'ultima cifra corrisponderebbe ai presunti versamenti in contanti utilizzati per sostenere le spese del compagno.