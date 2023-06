Il maltempo non abbandona Torino: a pagare il conto sono le strade, tra buche e inciampi [FOTO]

Le forti piogge torrenziali delle ultime settimane hanno trasformato le strade e i marciapiedi di Torino in "campi da golf". L'asfalto delle vie cittadine, già in sofferenza a causa delle poche o mancate manutenzioni, ha subito dei cedimenti diffusi.

In alcuni casi di carattere superficiale, solo con alcune fessurazioni, in altre strutturale con vere e proprie buche. Uno degli ultimi avvallamenti apparsi in ordine di tempo è in via Montemagno, dove davanti al civico 39 è stata transennata una porzione di strada. Al centro si vede chiaramente un cerchio di 20 centimetri di diametro, dove l'asfalto è sprofondato. Anche su corso Matteotti all'angolo con Vinzaglio sono stati messi cartello e nastro rosso per segnalare un cedimento.