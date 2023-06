Alpignano Live: si parte con lo spettacolo teatrale di Gianluca Iacono, voce di Vegeta nella serie Dragon Ball

Al via la rassegna estiva Alpignano Live.

Venerdì 16 giugno, alle 21, primo appuntamento teatrale al Castello con la prima regionale dello spettacolo "Vegeta è morto (e l'ho ucciso io)" con il doppiatore Gianluca Iacono, voce di Vegeta, nelle serie di Dragon Ball, Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, Gordon Ramsay, Heath Ledger, Joaquin Phoenix e Gerard Butler.