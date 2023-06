Musei Reali di Torino: il biglietto costa un euro in più, il ricavato per il restauro dei monumenti di Emilia Romagna e Marche

Anche i Musei Reali di Torino applicano le circolari n. 60 e n. 61 della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, che prevedono che dal 15 giugno al 15 settembre 2023, il biglietto di ingresso in tutti i musei e nei luoghi della cultura statali costa un euro in più.

I ricavi derivati dal temporaneo aumento saranno interamente utilizzati per fronteggiare l’emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali.

Come indicato nelle misure contenute nell’articolo 14 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n.61 approvato dal Governo, i proventi di questa iniziativa saranno utilizzati per mettere in sicurezza e ripristinare i beni culturali che sono stati interessati dall’alluvione, con interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato.

Per info: https://cultura.gov.it/