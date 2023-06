La Città metropolitana di Torino con il vicesindaco Suppo alla vicepresidenza della rete internazionale Metropolis

Nel mondo, le grandi città e le aree metropolitane affrontano una serie di sfide condivise, dalla disuguaglianza sociale alla crisi climatica, dai temi di salute pubblica all’inclusione; le metropoli e le comunità di quanti le abitano sono motori dell'innovazione e della crescita e, attraverso lo sviluppo sostenibile, sono fondamentali per costruire società più inclusive, più accessibili e più efficienti.

In questo contesto, per la prima volta in sei anni e nell'ambito del Brussels Urban Summit 2023, la rete Metropolis, presieduta da Claudia Lopez, sindaca di Bogotà, si è riunita a Bruxelles per il suo 14° congresso mondiale.