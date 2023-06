Chiusura temporanea per il giardino di palazzo Cisterna: il grande faggio è malato e va abbattuto

Per ragioni di sicurezza, chiude temporaneamente il giardino storico di palazzo Cisterna, la sede aulica della Città metropolitana di Torino, in via Carlo Alberto nel cuore di Torino.

Recentissime ed approfondite indagini fitopatologiche e strumentali hanno dimostrato che il grande faggio (Fagus sylvatica var. asplenifolia) radicato all'interno del giardino di Palazzo Cisterna risulta gravemente compromesso nella vitalità e quindi anche dal punto di vista della stabilità.

La pianta è stata attaccata da un temibile fungo agente di marciume radicale e carie della zona basale del fusto; si tratta di un fungo che non può essere contrastato con fungicidi.

Il faggio sta progressivamente seccando, come conseguenza della marcescenza delle radici.

Per garantire l'incolumità pubblica e non potendo in alcun modo salvare l'albero, la Città metropolitana d'intesa con la Soprintendenza che tutela il giardino storico dovrà quanto prima procedere all'abbattimento del faggio e alla sua sostituzione.

Nel frattempo, per non incorrere in alcun rischio, il giardino resta temporaneamente chiuso alla fruizione pubblica.