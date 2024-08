Ex Villaggio Snia: sgombrati due alloggi Atc occupati abusivamente

Questa mattina un intervento congiunto della Polizia di Stato ha portato al recupero di due alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente nel complesso dell’ex Villaggio Snia, in Corso Vercelli a Torino.

L'operazione, condotta con la collaborazione degli agenti della polizia municipale di Torino e dei tecnici dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale, ha permesso di restituire questi alloggi alla loro destinazione. Gli appartamenti, che verranno immediatamente messi in lavorazione da Atc, saranno presto consegnati in disponibilità alla Città di Torino per nuove assegnazioni, contribuendo a rispondere alle esigenze abitative di chi ne ha diritto.

Emilio Bolla, presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha espresso il suo apprezzamento per l'efficace intervento delle forze dell'ordine e ha sottolineato l'importanza di queste azioni per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini, specialmente di coloro che vivono in condizioni di fragilità. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine per il loro prezioso contributo volto al ripristino della legalità nelle nostre case. Questi interventi - ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Emilio Bolla - sono cruciali per proteggere i diritti di coloro che attendono legittimamente l'assegnazione di un alloggio popolare. Mantenere l'ordine e la sicurezza non è solo una questione di rispetto delle regole, ma anche di tutela della dignità e dei diritti dei nostri cittadini, in particolare di quelli che vivono nelle case popolari. L'impegno dell'Agenzia continua nel garantire che ogni alloggio sia utilizzato nel pieno rispetto della legalità, per il benessere dei quartieri e dell'intera città."