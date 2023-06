Il giorno dopo il crollo a Porta Susa prosegue lo sgombero delle macerie: fine delle ricerche prevista per domani

Dopo più di 24 ore dal crollo del tetto nell'ex stazione di Porta Susa , i Vigili del fuoco stanno continuando a rimuovere i detriti. La presenza di persone nell'edificio al momento del cedimento non può essere completamente esclusa fino alla fine delle operazioni, previste per la giornata di domani, sabato 17 giugno.

La fermata XVIII Dicembre della metro è stata riaperta, anche se è possibile accedervi solo dal lato est della piazza visto che l'altro ingresso sbuca proprio nell'area dei lavori.

Corso San Martino e alcune strade limitrofe, ovvero la parte finale di via Juvarra e di via Boucheron e via Santarosa, invece, continuano a essere chiuse alle auto in direzione Porta Susa e la situazione rimarrà tale fino al termine delle operazioni.

La procura apre un fascicolo

Intanto la procura di Torino ha aperto un fascicolo per crollo colposo (al momento senza indagati), dopo aver ricevuto una prima informativa dai Vigili del fuoco. Il cedimento, da un primo esame sommario, stato di tipo strutturale.