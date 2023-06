"Inperfetto" si declina al tempo presente: un progetto per sedurre le imprese con gli scarti a km zero

Si tratta del progetto nazionale denominato “ inPERFETTO ”, in fase di start up, che coinvolgerà a livello pilota settecento imprese artigiane e Pmi dei comuni di Rivoli , Collegno e Grugliasco appartenenti a nove comparti produttivi: dall’alimentare alle costruzioni, dalla moda alla lavorazione del legno, fino alla meccanica.

L’obiettivo è partire dal territorio, dalle piccole realtà produttive che sono la vera ossatura del comparto manifatturiero italiano, con tutte le loro specificità e imperfezioni, trasformando i loro residui di produzione in sottoprodotti destinati ad altre produzioni da sviluppare sullo stesso territorio, anche con il coinvolgimento di cooperative sociali.

Dal territorio per il territorio: lo scarto deve diventare nuova risorsa laddove nasce. È questo il messaggio e l’obiettivo di inPERFETTO. Un progetto che si differenza nettamente da altre esperienze in corso. La varietà e non serialità di molti degli scarti di lavorazione delle imprese artigiane e delle PMI diventa da elemento di fragilità a punto di forza di un progetto che mira all’obiettivo dello scarto zero. Perché tutto può (e deve) essere riutilizzato per cercare di azzerare lo spreco e per massimizzare il profitto economico delle piccole imprese.