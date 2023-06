Oltre agli 87 lavoratori diretti, Amazon licenzierà 50 somministrati: venerdì 23 sarà sciopero

Ad Agosto 2020 la AFS Società Consortile a Responsabilità Limitata ha avviato con la AMAZON EU SARL un contratto per la fornitura di servizi di smistamento e cross docking di merci, servizio per il quale era stata costituita un’apposita unità produttiva con sede in Orbassano – Interporto SITO di Torino.

Fino ad oggi l’esecuzione del servizio è stata assegnata alla AFS Scrl, utilizzando un magazzino in locazione e garantendo ingenti investimenti sulla struttura, secondo direttive ferree della committenza per eseguire esclusivamente tale commessa in cui sono impiegati lavoratrici e lavoratori diretti e somministrati.

Dal 31 Luglio 2023 AMAZON cesserà il contratto con AFS Scrl relativo al sito di Orbassano, di conseguenza il contratto commerciale tra l’Agenzia per il Lavoro e la Cooperativa verrà meno.

Luca SARDO – Segretario NidiL CGIL Torino dichiara: “Per le lavoratrici e lavoratori somministrati, pur essendo esclusi dalla procedura di licenziamento collettivo, vi è comunque la necessità di intervenire attraverso l’Agenzia al fine di verificare le possibilità atte alla continuità occupazionale per evitare il più possibile ricadute sulla condizione degli stessi”.

Pertanto, per le motivazioni di cui sopra, NidiL CGIL Torino dichiara uno sciopero per venerdì 23 Giugno 2023 con presidio presso lo stabilimento di Orbassano.