Aggiornare le competenze per l’era dell’AI: Orbyta Tech lancia Postcard From Futures per sviluppare creatività e pensiero critico

Nel 2024, il 75% delle persone ha integrato l’AI nel proprio lavoro, senza avere linee guida dalle aziende (Microsoft e LinkedIn, 2024). Le organizzazioni devono dunque strutturare percorsi di upskilling per sviluppare consapevolezza sia di opportunità che di potenziali rischi, in particolare in merito ad affidabilità, privacy e riservatezza. Per chi si occupa di risorse umane e di cultura aziendale, la priorità è coltivare forme di mindset caratterizzate da ottimismo, agilità, responsabilità, apertura al cambiamento, gestione dell’ambiguità e orientamento alla crescita (PWC, 2024).

Per fare fronte a questa esigenza, Orbyta Tech, azienda che accompagna le organizzazioni nel processo di digital transformation e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, ha ideato il toolkit “Postcard From Futures” che consente di supportare le persone a sviluppare le competenze adatte per rimanere competitive nell'era dell’AI. Il toolkit integra tecniche di Futures Thinking e di Business Coaching e utilizza tecniche analogiche come lo sketching e le creative card e strumenti di intelligenza artificiale generativa, per sviluppare le soft skill che consentono di approcciare il cambiamento in modo consapevole, tra cui creatività, pensiero critico e ottimismo.

“In Orbyta abbiamo da anni creato percorsi di formazione tecnica anche legata all’AI grazie al programma Uniqversity”. Commenta Eleonora Speziali, HR Manager di Orbyta “Nel 2024 abbiamo compreso l’urgenza di integrare un approccio che partisse dal mindset; è nato così un metodo che consente alle persone da un lato di usare l’AI in modo consapevole per evitare potenziali rischi ad esempio di condivisione di informazioni sensibili, dall’altro di esercitare soft skill come la creatività e il pensiero critico che sono fondamentali per affrontare la velocità del cambiamento in corso e favorire lo sviluppo di competenze di leadership”.

“Integrare l’intelligenza artificiale nelle organizzazioni in modo efficace significa non solo adottare soluzioni tecnologiche ma anche accompagnare il cambiamento culturale che ne deriva. Per questo come Orbyta Tech abbiamo realizzato un percorso di AI transformation che parte dalla cultura aziendale per poi sviluppare azioni di co-progettazione degli ambienti digitali potenziali dall’AI”. Aggiunge Matteo Fogli, Manager Digital Innovation di Orbyta Tech. “Postcard From Futures si sta rivelando uno strumento fondamentale sia per preparare le organizzazioni al cambiamento, sia per progettare soluzioni e processi che rispondano effettivamente alle esigenze di dipendenti e clienti”.

Orbyta Tech

Grazie a 10 anni di esperienza nell’ambito della trasformazione digitale, Orbyta Tech supporta le organizzazioni nella gestione del cambiamento e nell’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Partendo dallo studio dei bisogni dei clienti, Orbyta Tech costruisce percorsi personalizzati di innovation management e realizza piattaforme e applicazioni digitali che integrano l’esperienza in sviluppo software cross-platform e in gestione dei dati e di ambienti altamente complessi e dinamici. Grazie alla sinergia con le altre aziende del gruppo specializzate in Construction Tech, Digital Law e People Management, Orbyta Tech progetta ambienti digitali in modo integrato con gli spazi fisici, con un’attenzione agli aspetti normativi e di compliance e alle persone.