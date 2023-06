Test allergie

Probabilmente abbiamo sentito già parlare di t est allergie , anche se non siamo in quella categoria di persone che hanno questo problema e quindi non si sono mai sottoposti, però avremo delle persone amiche o parenti o colleghi di lavoro, che hanno delle allergie, magari ce ne hanno parlato.

Questi test praticamente sono una serie di esami medici che servono per determinare se quella persona ha una reazione specifica a degli allergeni che possono essere utilizzate per esempio quando una persona ha difficoltà respiratorie oppure eruzioni cutanee o altri sintomi allergici come il prurito utili per capire meglio la situazione.

Ci sono vari tipi di test da questo punto di vista e quindi possiamo pensare al test cosiddetto di provocazione che prevede l'esposizione controllata all’allergene così da capire se si verifica una reazione allergica e viene eseguiti in un ambiente controllato,come può essere un centro medico specializzato o un ospedale.

Oppure si potrebbe optare per i test cutanei che prevedono l'applicazione di piccoli contatti sulla pelle in generale sul braccio o sulla schiena e capire dopo 15-20 minuti se ci sono delle reazioni allergiche come prurito, gonfiore o arrossamento.

Fino ad arrivare poi ai test del sangue che devono misurare gli anticorpi lGe che sono specifici per gli allergeni nel sangue e vengono molto utilizzati per identificare allergie alimentari come al grano, al latte o alle arachidi quanto per capirsi.

In ogni caso teniamo presente che quando parliamo di allergie parliamo di vari tipi di allergie e ad esempio potremmo parlare di allergie stagionali che sono causate dal polline o da peli di animali domestici o da Spore di muffa e portano sintomi come bruciore agli occhi o la gola o la difficoltà respiratorie o sintomi come starnuti.

Fino ad arrivare anche ad allergie alimentari causati da allergeni che sono presenti come dicevamo magari nel latte o nelle arachidi o nelle uova o nel frumento o nel pesce o nel grano e portano sintomi vari come gonfiore e diarrea oppure eruzioni cutanee.

In molti casi può essere utile sottoporsi a un test per allergie

Esistono anche delle allergie che portano i sintomi che dicevamo prima e parliamo di quelle alle sostanze chimiche e causate da sostanze che possono essere presenti nell'ambiente come prodotti per le pulizie vernici o pesticidi o profumi,fino ad arrivare anche all'allergia ai farmaci possiamo parlare di farmaci antinfiammatori non steroidei,o farmaci per la pressione sanguigna o gli antibiotici dipendendo dalla situazione specifica.

In ogni caso per scegliere un modello di test allergia più adatto alle nostre esigenze dobbiamo parlarne con il medico o con un allergologo che in base ai sintomi e in base alla nostra storia medica deciderà quale è il test di allergia più appropriato tra quelli che abbiamo menzionato, in modo che possiamo avere anche una storia dell'allergia per capirne un po' di più e per capire che provvedimenti prendere per quanto riguarda i vari trattamenti e le varie terapie, che comunque devono essere adeguate alla situazione in corso.